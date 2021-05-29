1. Программный комплекс (ПК) предназначен для учета исходных материалов и комплектующих, а также готовых изделий промышленного применения. Учет включает в себя также и проектную документацию на изделия. 2. Комплекс позволяет контролировать: ...
Спрограммировать микросервис на NodeJS (NestJS).
Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь!
Код написан на:
1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ.
2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, Вы знаете AngularJS? Он очень близок к NestJS, который так набирает популярность.
Спасибо
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