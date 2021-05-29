Спрограммировать микросервис на NodeJS (NestJS).

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Закрыт3 заявки4711 просмотров

Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь!

Код написан на:

1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ.

2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, Вы знаете AngularJS? Он очень близок к NestJS, который так набирает популярность.

Спасибо

MongoDBNestJSNode.js
4 года назад
aqss110
Юлия 
43 года
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Была
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Вова
 
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