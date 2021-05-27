Убрать баги сайта

Обычные запросы с БД(отображать инфу, записать в БД, удалить с БД). Доска объявлений.1) Кнопки футера расширить, а социалки выстроить столбикомСправа столбик статики, слева столбик/сетка соцок, а посредине динамическиеСтолбик/сетка 2х22) Фон покупных объявлений - слабый зелёный, а продаж - слабый красный3) Прочитанные и непрочитанные объявления (возле звездочки с избранным)Если обновил страницу после прочтения, то все закрытые. Не всегда работает. 4) Чтобы с объявления вернуться на главную, нужно дважды сделать 'назад'..... надо 1 раз5) Сделать кнопку «удалить объявление» (иконка корзины) в кабинете пользователя (есть только в админке)6) Оптимизировать главную страницу, чтобы современно выглядело, учитывая разные иконки вместо кнопок, как на воркъюа список вакансийЭто часть правок. Список будет дополняться. В ставке укажите сроки и стоимость каждого пункта.