программа c# и базу данных sql.Разработать приложение, позволяющая осуществлять пропуск в подъезд жилого дома по QR-коду. Система должна предоставлять владельцам квартир: регистрироваться; получать одноразовый QR коды для входа в подъезд. Администратору система предоставляет возможность: добавлять, редактировать данные пользователей; считывать одноразовые ...
Убрать баги сайта
Обычные запросы с БД(отображать инфу, записать в БД, удалить с БД). Доска объявлений.1) Кнопки футера расширить, а социалки выстроить столбикомСправа столбик статики, слева столбик/сетка соцок, а посредине динамическиеСтолбик/сетка 2х22) Фон покупных объявлений - слабый зелёный, а продаж - слабый красный3) Прочитанные и непрочитанные объявления (возле звездочки с избранным)Если обновил страницу после прочтения, то все закрытые. Не всегда работает. 4) Чтобы с объявления вернуться на главную, нужно дважды сделать 'назад'..... надо 1 раз5) Сделать кнопку «удалить объявление» (иконка корзины) в кабинете пользователя (есть только в админке)6) Оптимизировать главную страницу, чтобы современно выглядело, учитывая разные иконки вместо кнопок, как на воркъюа список вакансийЭто часть правок. Список будет дополняться. В ставке укажите сроки и стоимость каждого пункта.
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