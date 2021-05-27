Разработка программных модулей программных изделий предприятия

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программа c# и базу данных sql.Разработать приложение, позволяющая осуществлять пропуск в подъезд жилого дома по QR-коду. Система должна предоставлять владельцам квартир: регистрироваться; получать одноразовый QR коды для входа в подъезд. Администратору система предоставляет возможность: добавлять, редактировать данные пользователей; считывать одноразовые QR коды, просматривать информацию о дате, времени перемещения каждого жителя. Обеспечить защиту личных данных жильцов

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AnnaVart
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