Контрольная работа по MS Access

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  2. Базы данных
Закрыт2 заявки3128 просмотров

Нужно для готовой базы данных сделать Query запросы на SQL. 6 заданий, примерный уровень сложности заданий пришлю. Срок 1.5 часа. 

SQL
4 года назад
guest_16220339808686
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