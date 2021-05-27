Здравствуйте. Завтра в 11 утра будет контрольная работа.. Нужно для имеющейся базы данныйх сделать Query запросы на SQL. Будет 6 заданий, времени на всё 1,5 часа.
Разработка исходных данных для разделов АР, ЭОМ
Задание находится в файле
Заявки фрилансеров
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