Курсовая работа по Базам данных( Microsoft SQL Server ).

Все описание находится в приведенных ссылках ниже. Сроки на выполнение около 10 дней. Важно, пишите только те, кто справится с заданием, вариант "попробовать" не актуален ! Задания выполнить нужно строго в соответствии с инструкциями в практических заданиях.

Ссылка на практические работы https://drive.google.com/drive/folders/1iMTR3q9kfwuObU6etIwzqJmovZlN4EmN?usp=sharing

Ссылка на лекции. Там может быть что-то полезное)) https://drive.google.com/drive/folders/1QAu7176pfMjaSlgRNZWnF7NjHoJFV1xW?usp=sharing

Главное задание является прикрепленной картинкой.