Курсовая работа по Базам данных( Microsoft SQL Server ).

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Завершен2 заявки2516 просмотров

Все описание находится в приведенных ссылках ниже. Сроки на выполнение около 10 дней. Важно, пишите только те, кто справится с заданием, вариант "попробовать" не актуален ! Задания выполнить нужно строго в соответствии с инструкциями в практических заданиях. 

Ссылка на практические работы https://drive.google.com/drive/folders/1iMTR3q9kfwuObU6etIwzqJmovZlN4EmN?usp=sharing

Ссылка на лекции. Там может быть что-то полезное)) https://drive.google.com/drive/folders/1QAu7176pfMjaSlgRNZWnF7NjHoJFV1xW?usp=sharing

Главное задание является прикрепленной картинкой.

SQL
4 года назад
KolyaGrekalo
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

adsavchenko
Александр 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$50
5 дней
Escrow
Александр, очень хороший, вежливый исполнитель. Работу выполнил в оговоренный срок, даже на день раньше. Работа выполнена очень качественно и аккуратно. По ходу работы исполнитель был всегда на связи, что облегчило ход общения. Остался очень доволен нашем сотрудничеством и буду очень рад продолжить его в будущем. Если вам нужна качественно выполненная работа, в оговоренный срок и с приятными впечатлениями от сотрудничества, вы обратились по назначению.)
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Заявки фрилансеров

Нияз
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
adsavchenko
Александр 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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