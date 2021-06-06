Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь! Код написан на: 1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ. 2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, ...
Курсовая работа по Базам данных( Microsoft SQL Server ).
Все описание находится в приведенных ссылках ниже. Сроки на выполнение около 10 дней. Важно, пишите только те, кто справится с заданием, вариант "попробовать" не актуален ! Задания выполнить нужно строго в соответствии с инструкциями в практических заданиях.
Ссылка на практические работы https://drive.google.com/drive/folders/1iMTR3q9kfwuObU6etIwzqJmovZlN4EmN?usp=sharing
Ссылка на лекции. Там может быть что-то полезное)) https://drive.google.com/drive/folders/1QAu7176pfMjaSlgRNZWnF7NjHoJFV1xW?usp=sharing
Главное задание является прикрепленной картинкой.
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