Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь! Код написан на: 1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ. 2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, ...
Поднять базу данных sql server 2000
есть старая база mssqlserver 2000. нужно ее "поднять" по тимвьюверу (забыл уже как это делается)
Заявки фрилансеров
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