Поднять базу данных sql server 2000

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка1894 просмотра

есть старая база mssqlserver 2000. нужно ее "поднять" по тимвьюверу (забыл уже как это делается)

SQL
4 года назад
guest_16224736208983
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Бадди
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Спрограммировать микросервис на NodeJS (NestJS).

    Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь! Код написан на: 1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ. 2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, ...

    MongoDBNestJSNode.js
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция БД в CRM

    Нужно подключить имеющуюся Базу Данных к amoCRM или Битрикс24. С точки зрения программирования нас интересует, как передавать данные пользователей в CRM, чтобы дальше менеджеры могли работать с ними (звонить им, писать, оказывать поддержку). Желательно, чтобы ...

    AmoCRM
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Laravel

    Есть готовый дизайн всех страниц в html,  Посмотреть верстку страниц можно по хостам. Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется.  Весь сайт это по сути ...

    GitHTMLLaravel
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Система планирования и контроля процесса изготовления изделий

    $1699

    1. Программный комплекс (ПК) предназначен для учета исходных материалов и комплектующих, а также готовых изделий промышленного применения. Учет включает в себя также и проектную документацию на изделия. 2. Комплекс позволяет контролировать: ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Убрать баги сайта

    Обычные запросы с БД(отображать инфу, записать в БД, удалить с БД). Доска объявлений.1) Кнопки футера расширить, а социалки выстроить столбикомСправа столбик статики, слева столбик/сетка соцок, а посредине динамическиеСтолбик/сетка 2х22) Фон покупных объявлений - слабый зелёный, ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка программных модулей программных изделий предприятия

    программа c# и базу данных sql.Разработать приложение, позволяющая осуществлять пропуск в подъезд жилого дома по QR-коду. Система должна предоставлять владельцам квартир: регистрироваться; получать одноразовый QR коды для входа в подъезд. Администратору система предоставляет возможность: добавлять, редактировать данные пользователей; считывать одноразовые ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Контрольная работа по MS Access

    Здравствуйте. Завтра в 11 утра будет контрольная работа.. Нужно для имеющейся базы данныйх сделать Query запросы на SQL. Будет 6 заданий, времени на всё 1,5 часа.

    SQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад