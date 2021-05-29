Применив формулы, получить итоговую таблицу с данными

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки690 просмотров

Имеется алгоритм с довольно сложными формулами. Применив формулы для исходных данных и действую по алгоритму, получить итоговую таблицу.

4 года назад
guest_16224843675914
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
44 года
4 года в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
4 года назад
Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Спрограммировать микросервис на NodeJS (NestJS).

    Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь! Код написан на: 1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ. 2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, ...

    MongoDBNestJSNode.js
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Конвертировать MySQL базу данных

    Есть база данных (дамп в sql экспортированный через phpmyadmin с вордпресс сайта), 100 таблиц, суммарно 700к записей+-, всё в кодировке latin1/swedish_ci, нужно всё (бд, таблицы, все текстовые столбцы) переконвертировать в utf8, чтобы кириллица нормально работала ...

    MySQLSQLWordPress
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Курсовая работа по Базам данных( Microsoft SQL Server ).

    Все описание находится в приведенных ссылках ниже. Сроки на выполнение около 10 дней. Важно, пишите только те, кто справится с заданием, вариант "попробовать" не актуален ! Задания выполнить нужно строго в соответствии с инструкциями в ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Интеграция БД в CRM

    Нужно подключить имеющуюся Базу Данных к amoCRM или Битрикс24. С точки зрения программирования нас интересует, как передавать данные пользователей в CRM, чтобы дальше менеджеры могли работать с ними (звонить им, писать, оказывать поддержку). Желательно, чтобы ...

    AmoCRM
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Laravel

    Есть готовый дизайн всех страниц в html,  Посмотреть верстку страниц можно по хостам. Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется.  Весь сайт это по сути ...

    GitHTMLLaravel
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Система планирования и контроля процесса изготовления изделий

    $1699

    1. Программный комплекс (ПК) предназначен для учета исходных материалов и комплектующих, а также готовых изделий промышленного применения. Учет включает в себя также и проектную документацию на изделия. 2. Комплекс позволяет контролировать: ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Убрать баги сайта

    Обычные запросы с БД(отображать инфу, записать в БД, удалить с БД). Доска объявлений.1) Кнопки футера расширить, а социалки выстроить столбикомСправа столбик статики, слева столбик/сетка соцок, а посредине динамическиеСтолбик/сетка 2х22) Фон покупных объявлений - слабый зелёный, ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка программных модулей программных изделий предприятия

    программа c# и базу данных sql.Разработать приложение, позволяющая осуществлять пропуск в подъезд жилого дома по QR-коду. Система должна предоставлять владельцам квартир: регистрироваться; получать одноразовый QR коды для входа в подъезд. Администратору система предоставляет возможность: добавлять, редактировать данные пользователей; считывать одноразовые ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад