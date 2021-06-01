Вывод статистики и

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок245 просмотров

есть утилита 

необходимо изучить апи, и написать запрос к базе.

извините, временно закрою не все данные еще есть.

4 года назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Спрограммировать микросервис на NodeJS (NestJS).

    Ребята, отзовитесь. Нужна Ваша помощь! Код написан на: 1. NodeJS, используется фреймворк NestJS, MongoDB + Mongoose, RabbitMQ. 2. React, React HooksВсе крутиться на Kubernetes, для сборки и доставки кода используем Bitbucket pipelines.Может, ...

    MongoDBNestJSNode.js
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсить google map

    Источник: Google MapsЛокация: USAЗапросы: movermoving and storage servicemoversmoving companymoving companiesmoving servicesmoving and storageДанные в виде таблицы (Excel, CSV):- Название https://d.pr/i/BaMKgi- Адрес https://d.pr/i/k9eOR9 (если есть возможность разбить данные на 4 столбца Адрес, Город, Штат, Индекс https://d.pr/i/gwaz0O ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать приемное устройство на языке Verilog

    Разработать приемное устройство, осуществляющее прием пакетированных данных. По получению сигнала load на входную шину последовательно подаются пакеты данных. Формат входных пакетов – 1 байт номер блока и затем ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Конвертировать MySQL базу данных

    Есть база данных (дамп в sql экспортированный через phpmyadmin с вордпресс сайта), 100 таблиц, суммарно 700к записей+-, всё в кодировке latin1/swedish_ci, нужно всё (бд, таблицы, все текстовые столбцы) переконвертировать в utf8, чтобы кириллица нормально работала ...

    MySQLSQLWordPress
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Курсовая работа по Базам данных( Microsoft SQL Server ).

    Все описание находится в приведенных ссылках ниже. Сроки на выполнение около 10 дней. Важно, пишите только те, кто справится с заданием, вариант "попробовать" не актуален ! Задания выполнить нужно строго в соответствии с инструкциями в ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Интеграция БД в CRM

    Нужно подключить имеющуюся Базу Данных к amoCRM или Битрикс24. С точки зрения программирования нас интересует, как передавать данные пользователей в CRM, чтобы дальше менеджеры могли работать с ними (звонить им, писать, оказывать поддержку). Желательно, чтобы ...

    AmoCRM
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Laravel

    Есть готовый дизайн всех страниц в html,  Посмотреть верстку страниц можно по хостам. Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется.  Весь сайт это по сути ...

    GitHTMLLaravel
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад