Провести реквизитный анализ документов и составить схему и состав БД

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка948 просмотров

Реквизитный анализ экономических документов, составление схемы и состава реляционной БД, а также алгоритма...  Срок до 05.06 (23:59).

4 года назад
yomiwo6783
Александр 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • База mysql

    есть товары в базе мускл их нужно вытащить с артикулом перевести в эксель бавить категории по направлениям, характеристики и фото и загрузить на новый движок сайта, та же платформа только версией выше, старого сайта уже ...

    MySQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг резюме

    День добрый коллеги. Необходимо спарсить номера телефонов по вакансиям: Разнорабочий Уборщик Грузчик Фасовщик Комплектовщик Упаковщик Стикировщик Подсобный рабочй разнорабочий укладщик. По областям: Сведловская , Уфимская , Пермская , Орская , Оренбургская , Курганская. И сотрудников расширить:

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист Google Analytics

    Требуется специалист, который сможет настроить систему аналитики на основе google client id Имеется амо, куда передается поле client id (часть лидов без него) Имеются хор-ки лида и статусы лида Нужно иметь возможность ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вывод статистики и

    есть утилита  необходимо изучить апи, и написать запрос к базе. извините, временно закрою не все данные еще есть.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсить google map

    Источник: Google MapsЛокация: USAЗапросы: movermoving and storage servicemoversmoving companymoving companiesmoving servicesmoving and storageДанные в виде таблицы (Excel, CSV):- Название https://d.pr/i/BaMKgi- Адрес https://d.pr/i/k9eOR9 (если есть возможность разбить данные на 4 столбца Адрес, Город, Штат, Индекс https://d.pr/i/gwaz0O ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать приемное устройство на языке Verilog

    Разработать приемное устройство, осуществляющее прием пакетированных данных. По получению сигнала load на входную шину последовательно подаются пакеты данных. Формат входных пакетов – 1 байт номер блока и затем ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад