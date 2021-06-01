Программист Google Analytics

Требуется специалист, который сможет настроить систему аналитики на основе google client id

Имеется амо, куда передается поле client id (часть лидов без него)

Имеются хор-ки лида и статусы лида

Нужно иметь возможность создавать отчеты не просто по лидам, но и по хор-кам и по статусам и т.п.

+ вывести все это либо в гугл дата студио, либо "в код" просто на веб страницы под паролем.