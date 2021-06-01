День добрый коллеги. Необходимо спарсить номера телефонов по вакансиям: Разнорабочий Уборщик Грузчик Фасовщик Комплектовщик Упаковщик Стикировщик Подсобный рабочй разнорабочий укладщик. По областям: Сведловская , Уфимская , Пермская , Орская , Оренбургская , Курганская. И сотрудников расширить:
Создать реляционную БД и для нее же веб. приложение
Создать реляционную БД и для нее же веб. Приложение
От веб прилож. Не требуется дизайн, а главное соответсвующий функционал
Схема бд и вся суть задания в закрепленном файле
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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