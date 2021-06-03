Создать базу данных PostgreSQL

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка2956 просмотров

Нужно создать базу данных PostgreSQL,  (Linux), с отображением положений GPS трекеров в браузере.

Стоимость за проект обсуждаем, оплата достойная))

LinuxPostgreSQL
4 года назад
Wlodek
Влад 
55 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Сергей
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад