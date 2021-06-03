Запись в базу ID Telegram-пользователя при подключении к Телеграм-Боту

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Закрыт5 заявок1925 просмотров

Задача может выглядеть и по другому...

Как это вижу я: Пользователь на сайте подключается к телеграм-Боту и в этот момент его ID в телеграм записывается в базу данных...

Короче говоря, нужно как то получить его ID и записать в базу.

Все это мне нужно, чтобы как-то организовать отправку персональных уведомлений Телеграм-подписчикам...

4 года назад
palmary
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