Программист / Специалист по работе с google таблицами

Автоматизация отчетов посредством гугл таблиц и google big query.

Имеется база данных в гугл таблицах. На основе базы данных необходимо разрабатывать формы отчетов, которые будут подтягивать данные из баз данных и автоматически их формировать.

Отчеты будут формироваться на основе гугл таблиц и google Bigquery.

Обязательно навык работы с Java Script.

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