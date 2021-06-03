Программист / Специалист по работе с google таблицами

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка5658 просмотров

Автоматизация отчетов посредством гугл таблиц и google big query.

Имеется база данных в гугл таблицах. На основе базы данных необходимо разрабатывать формы отчетов, которые будут подтягивать данные из баз данных и автоматически их формировать.

Отчеты будут формироваться на основе гугл таблиц и google Bigquery.

Обязательно навык работы с Java Script.

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Java
4 года назад
guest_15719135596995
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Михаил
 
52 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад