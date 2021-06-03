Js разработчик. Ряд задач по блокчейн направленности

Есть ряд задач, в качестве первого задания - есть сайт который использует смарт контракты для хранения данных (https://app.venus.io/dashboard) пользователи используют расширение metamask для логина, отправки данных и тд.

Задача - подключиться к смарт контракту (можно через web3js это) и получить данные баланса по моему адресу.

В идеале ищу разработчика который знаком с metamask web3js смарт-контрактами либо интересуется темой, есть довольно много задач в этом направлении