Js разработчик. Ряд задач по блокчейн направленности

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Есть ряд задач, в качестве первого задания - есть сайт который использует смарт контракты для хранения данных (https://app.venus.io/dashboard) пользователи используют расширение metamask для логина, отправки данных и тд.

Задача - подключиться к смарт контракту (можно через web3js это) и получить данные баланса по моему адресу.

В идеале ищу разработчика который знаком с metamask web3js смарт-контрактами либо интересуется темой, есть довольно много задач в этом направлении

JavaScript
4 года назад
paradoxnumber7
Константин 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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