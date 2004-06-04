Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Mой YouTube канал c анимациями на CSS JS - WEB DEVELOPER UZ>>
Связь:
- Email: [email protected]
- Telegram: Diyor_Muradov
Ответственность:- готов приступить уже- всегда довожу дело до конца- не нарушаю сроков- даю консультации по макету- не беру предоплату*- всегда на связи- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD-Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина- CSS3\JS анимация сайтов.
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
-Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Прочее:
- Мой YouTube канал:WEB DEVELOPER UZ>>
- Работаю Front-End разработчиком на компании : Data Site>>
- Email: [email protected]
- Telegram: Diyor_Muradov
Портфолио
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- Адаптивная вёрстка сайта Valesco65 просмотров