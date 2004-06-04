Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.



Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Mой YouTube канал c анимациями на CSS JS - WEB DEVELOPER UZ>>

Связь:

Email: [email protected]

Telegram: Diyor_Muradov﻿ Ответственность: - готов приступить уже- всегда довожу дело до конца- не нарушаю сроков- даю консультации по макету- не беру предоплату*- всегда на связи- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD-Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина- CSS3\JS анимация сайтов.

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

-Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Прочее:

Мой YouTube канал:WEB DEVELOPER UZ>>

Работаю Front-End разработчиком на компании : Data Site﻿>>

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком