Я веб-разработчик на node js, react, next js и других фреймворках.

Здравствуйте. В осовном занимаюсь full stack разработкой на javascript (node js, express), в связке с React и React Native, однако тем не менеечасто использую такие технологии как Typescript, Vue и др. На данный момент работаю уже на протяжении 2-х лет. Знаю множество технологий. Могу сверстать для вас сайт или написать его на boostrap/opencart/wordpress. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

github: https://github.com/Oleg-cmd