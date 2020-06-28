Создаю сайты. Пишу, редактирую. Работаю с любовью

*** Wordpress, Elementor, шаблоны. Интернет-магазин, лендинг, визитка, корпоративный. Помогу разобраться со структурой, конкурентами, ключевыми запросами, ТЗ, дизайном и создам сайт. Оптимизирую тексты, заголовки, фотографии. Загружу товары на сайт, напишу статьи, описания. И наполню все позитивом :)

*** Разрабатываю автоворонки продаж, чат-боты в мессерджерах. Помогу разобраться с продуктовой линейкой, целевой аудиторией, конкурентами.

*** Редактирую тексты на русском и украинском языках. 2 образования: техническое и экономическое, - и 15 лет опыта работы в издательстве. Специализация в редактировании- любые тексты, кроме художественных.

Word, Exel, Power Point, Acrobat Reader.

Разработаю концепцию, структуру, план статьи, поста,презентации, книги, выступления, сайта с учетом ключевых запросов.

А также создам презентацию, подберу картинки на доступных бесплатных стоках, напишу тексты, сделаю сайт (лендинг, интернет-магазин и т.д.), наполню информацией.

*** Я занимаюсь любимым делом!

*** Примеры моих работ

Разработка сайтов:

https://ishakhova.com/ (мой личный лендинг)

https://eddays.com/

https://comfort-house.biz.ua/

https://zem-geodez.kh.ua/

https://merka-kharkov.com.ua/

https://radius.kh.ua/

Примеры моих статей:

http://makezilla.ru/chto-takoe-cellulit/

http://makezilla.ru/vibrat-postelnoe-belyo/

Статьи с поделками (фотографии тоже мои):

http://makezilla.ru/katapulta-svoimi-rukami/

http://makezilla.ru/50-figur-zmeiki-rubika-chast-1-prostie/

http://makezilla.ru/50-figur-zmeiki-rubika-chast-2-sredney-slognosti/