Требуется специалист для настройки получения признака оплаты из PayAnyWay в directual, передачи признака оплаты в creatium и Bitrix 24, а также переноса информации о товарах из creatium в раздел «Товар» в b24. К отклику необходимо прикрепить предложение о цене.
Доработать панель(предыдущий акк утерян)
Здравствуйте, просьба написать на этот акк всем кто связывался со мной, предыдущий акк был утерян.
https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/dorabotat-panel-1179830/
Выбранный исполнитель
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