WordPress

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Закрытнет заявок71 просмотр

Нужен разработчик на WordPress для магазина одежды.

Ищем человека с большим опытом работы)

Уже натянули шаблон и добавили товары. Нужно сделать красивую главную страницу (дизайн с нас) и корзину.

+ сопровождение на дальнейшее

Какой у вас рейт?

WordPress
3 года назад
guest_16577022582644
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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