Нужен разработчик на WordPress для магазина одежды.

Ищем человека с большим опытом работы)

Уже натянули шаблон и добавили товары. Нужно сделать красивую главную страницу (дизайн с нас) и корзину.

+ сопровождение на дальнейшее

Какой у вас рейт?