Необходимо посадить верстку на WordPress, следуя техническому заданию. Подробности ТЗ будут предоставлены кандидатам для изучения. Ожидаем исполнителей с опытом работы с CMS.
WordPress
Нужен разработчик на WordPress для магазина одежды.
Ищем человека с большим опытом работы)
Уже натянули шаблон и добавили товары. Нужно сделать красивую главную страницу (дизайн с нас) и корзину.
+ сопровождение на дальнейшее
Какой у вас рейт?
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