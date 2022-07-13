Требуется интегрировать телефонию с Битрикс24 для отправки сообщений в WhatsApp при оставлении заявки или звонке на сайте. Сайт разработан на WordPress с использованием плагина Elementor. Необходима настройка автоматических уведомлений для клиентов.
Поднять шаблон сайта на WP, сделать платежный модуль
добрый день!
Меня зовут Виталий.
Есть апи платежного провайдера, которую необходимо подключить к сайту на WP.
С шаблоном определился https://wp.jmstheme.com/jms_fluent/landing/?storefront=envato-elements
Планирую его приобрести и подготовить для него материалы, в будущем потребуется его наполнение и замена контента.
Первостепенная задача развернуть шаблон и подключить апи
Файл по API прикрепил
Список работ:
- Поднять шаблон
- Разработать модуль
- Подключить к сайту
- Перенести сайт на мой сервер
- Подключить домен
- Предоставить требования к серверу
Доп работы:
- Наполнить сайт контентом
- Подключить модули для товаров ( Товар которые будут продаваться на сайте это ключи разного софта, необходимо что бы в будущем после оплаты отправлялся ключ товара в случае успешной оплаты )
Если вам интересен мой заказ, хотел бы получить предварительную стоимость такой работы и в какие сроки реально ее выполнить ?
Хорошего дня!
Заявки фрилансеров
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