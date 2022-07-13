Поднять шаблон сайта на WP, сделать платежный модуль

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки547 просмотров

добрый день!

Меня зовут Виталий.

Есть апи платежного провайдера, которую необходимо подключить к сайту на WP.

С шаблоном определился https://wp.jmstheme.com/jms_fluent/landing/?storefront=envato-elements

Планирую его приобрести и подготовить для него материалы, в будущем потребуется его наполнение и замена контента.

Первостепенная задача развернуть шаблон и подключить апи

Файл по API прикрепил

Список работ:

- Поднять шаблон

- Разработать модуль

- Подключить к сайту

- Перенести сайт на мой сервер

- Подключить домен

- Предоставить требования к серверу

Доп работы:

- Наполнить сайт контентом

- Подключить модули для товаров ( Товар которые будут продаваться на сайте это ключи разного софта, необходимо что бы в будущем после оплаты отправлялся ключ товара в случае успешной оплаты )

Если вам интересен мой заказ, хотел бы получить предварительную стоимость такой работы и в какие сроки реально ее выполнить ?

Хорошего дня!

WordPress
3 года назад
Manujlovv_dsgn
Виталий 
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Игнат
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Интегрировать телефонию с Битрикс24

    Требуется интегрировать телефонию с Битрикс24 для отправки сообщений в WhatsApp при оставлении заявки или звонке на сайте. Сайт разработан на WordPress с использованием плагина Elementor. Необходима настройка автоматических уведомлений для клиентов.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вывести акции на главную страницу

    Необходимо вывести акции из раздела на главную страницу сайта, разработанного на Битрикс. Требуется создать карусель с маленькими превью и заголовками, используя информацию с указанной страницы новостей. Подробности и требования к дизайну уточняются в процессе работы.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Установка wordpress+woocommerce

    Необходимо выполнить установку системы управления WordPress и плагина WooCommerce на сервер. Также требуется подключить платежную систему для обработки транзакций. Ожидается квалифицированный подход к настройке и обеспечению функциональности интернет-магазина.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка на сайте WP

    $20

    Необходимо выполнить верстку нескольких секций на сайте, созданном на WordPress. Футер и хедер уже готовы, нужно внести изменения в похожие блоки. Задача заключается в простой верстке без натяжки, что позволит сохранить общий стиль страницы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интеграция 1С:УНФ с Tilda

    Требуется специалист для настройки интеграции 1С:УНФ с Tilda. Необходимо обеспечить передачу остатков, описаний и цен товаров, сопоставляя внешний модификатор товара между системами.

    Tilda
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Есть правки по wordpress

    Требуется опытный специалист для внесения правок на сайте, разработанном на WordPress. Оплата осуществляется по факту выполненных работ. Рассматриваются только квалифицированные исполнители.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад