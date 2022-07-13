Сайт:https://sfera-dlya-zhizni.ru/

Нужно сделать, чтобы на сайте, когда клиент оставлял заявку, либо звонил по номеру телефону, ему на ватсапп приходила смс (спасибо за обращения ...)

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