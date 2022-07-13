Необходимо вывести акции из раздела на главную страницу сайта, разработанного на Битрикс. Требуется создать карусель с маленькими превью и заголовками, используя информацию с указанной страницы новостей. Подробности и требования к дизайну уточняются в процессе работы.
Интегрировать телефонию с Битрикс24
Сайт:https://sfera-dlya-zhizni.ru/
Нужно сделать, чтобы на сайте, когда клиент оставлял заявку, либо звонил по номеру телефону, ему на ватсапп приходила смс (спасибо за обращения ...)
Сайт разработан на wordpress с использованием плагина elementor
Заявки фрилансеров
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