Смена яз. версии Овпенкард

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки652 просмотра

На сайте 2 яз. версии - ру и укр.

Нужно сменить основную на укр.

q-house.com.ua

Проверить чтоб не оказалось из-за смен битых ссылок.

Т.е. по факту заменить по сайту

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
$18
1 день
Escrow
Работа проведена частично. "Сменить основную версию сайта на укр." - реализовано "Проверить, чтоб не оказалось из-за смен битых ссылок" - пока не реализовано. Но рекомендовать могу Алексея. Работаем не первый раз. Всегда очень учтив, терпелив, внимателен. Всегда отвечает.
в очередной раз поработил, большое спасибо за доверие и предоставленную работу, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад

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