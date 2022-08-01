Работа проведена частично. "Сменить основную версию сайта на укр." - реализовано "Проверить, чтоб не оказалось из-за смен битых ссылок" - пока не реализовано. Но рекомендовать могу Алексея. Работаем не первый раз. Всегда очень учтив, терпелив, внимателен. Всегда отвечает.