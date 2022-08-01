Требуется поднятие шаблона сайта на WordPress и разработка платежного модуля с подключением API провайдера. Перенос сайта на сервер и подключение домена. Предоставление требований к серверу. Возможность дальнейшего наполнения контентом и подключение модулей для товаров.
Смена яз. версии Овпенкард
На сайте 2 яз. версии - ру и укр.
Нужно сменить основную на укр.
Проверить чтоб не оказалось из-за смен битых ссылок.
Т.е. по факту заменить по сайту
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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