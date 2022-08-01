Требуется настроить автоматическое перелистывание слайдера на сайте, работающем на Joomla. Проект направлен на улучшение пользовательского опыта. Оплата через ЮMoney.
Небольшие правки на сайте на битрикс
Сайт:
10 правок, в основном касаются верстки!
Главное не задеть функционал сайта
список правок в файле
https://docs.google.com/document/d/1ZZwWNGdWoqLdQyROUVuxvSJDw77P7RG2_KIR2cwUNXo/edit
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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