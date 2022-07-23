Автоматическое перелистывание слайдера

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки363 просмотра

Сайт на joomla. Надо сделать чтобы в автоматическом режиме слайдер гортался

Пациент - bellon.by

Оплата юмоней

Joomla
3 года назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Отличная и быстрая работа. Спасибо!
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

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