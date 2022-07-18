Требуется реализовать функционал увеличения главной фотографии в карточке товара WooCommerce. Фотография должна быть кликабельной и поддерживать пролистывание влево и вправо. Также необходимо, чтобы alt текст фотографии корректно отображался при загрузке, как указано в примере.