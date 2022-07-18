Opencart ocStore создать текстовые страницы для услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки486 просмотров

Необходимо создать дерево услуг, страницы обычные статейные:

1. предусмотреть чпу (site.ru/razdel/podrazdel)

2. ширина на всю ширину сайта (без левой колонки меню каталога)

3. форма обратной связи снизу

Пример как должно выглядеть отправлю в личку.

ocStoreOpencart
3 года назад
mikeromanov
Михаил 
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13 дней назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
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