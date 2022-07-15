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1. В карточке товара необходимо чтобы главная фотография была кликабельна и увеличивалась с пролистываением (вправо, влево), фотографий может быть несколько.

2. Название фотографии alt необходимо чтобы корректно отображалось, при заливке фото название прописывается, а в коде нет https://prnt.sc/sz9JZvdAIyyw