Wordpress сделать увеличение картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки597 просмотров

WooCommerce 

1. В карточке товара необходимо чтобы главная фотография была кликабельна и увеличивалась с пролистываением (вправо, влево), фотографий может быть несколько.

2. Название фотографии alt необходимо чтобы корректно отображалось, при заливке фото название прописывается, а в коде нет https://prnt.sc/sz9JZvdAIyyw

WooCommerceWordPress
3 года назад
mikeromanov
Михаил 
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