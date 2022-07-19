Изменение в шаблоне wordpress

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Завершен7 заявок437 просмотров

Ищу специалиста по Php, в готовом шаблоне wordpress надо добавить/убрать несколько иконок социальных сетей.

PHPWordPress
3 года назад
guest_16568768253833
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

playsetler
Роман 
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$20
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Рекомендую: быстро и качественно.
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playsetler
Роман 
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