Требуется разработка текстовых страниц для услуг в системе Opencart ocStore. Необходимо учесть чпу (site.ru/razdel/podrazdel), страницы должны быть на всю ширину сайта без левой колонки меню. Также предусмотрите форму обратной связи внизу страниц. Пример оформления будет предоставлен.
Изменение в шаблоне wordpress
Ищу специалиста по Php, в готовом шаблоне wordpress надо добавить/убрать несколько иконок социальных сетей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать функционал увеличения главной фотографии в карточке товара WooCommerce. Фотография должна быть кликабельной и поддерживать пролистывание влево и вправо. Также необходимо, чтобы alt текст фотографии корректно отображался при загрузке, как указано в примере.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка компонента 'Сравнение товаров' в VirtueMart для Joomla 3.8.1. Необходимо исправить отображение переменных мультиязычности, чтобы вместо самих переменных выводились их значения. В данный момент проблема обнаружена в компоненте com_sttvm3compare.Завершен3 года назад
- $50
Требуются 10 небольших правок на сайте, созданном на платформе Битрикс. Основные изменения касаются верстки, важно не затрагивать функционал сайта. Список правок доступен в документе.Завершен3 года назад
- $3
Требуется настроить автоматическое перелистывание слайдера на сайте, работающем на Joomla. Проект направлен на улучшение пользовательского опыта. Оплата через ЮMoney.Завершен3 года назад
Требуется сменить основную языковую версию сайта Ovpencard с русского на украинский. Необходимо также проверить наличие битых ссылок после замены. Задача включает замену языковых версий по всему сайту.Завершен3 года назад
Требуется поднятие шаблона сайта на WordPress и разработка платежного модуля с подключением API провайдера. Перенос сайта на сервер и подключение домена. Предоставление требований к серверу. Возможность дальнейшего наполнения контентом и подключение модулей для товаров.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется интегрировать телефонию с Битрикс24 для отправки сообщений в WhatsApp при оставлении заявки или звонке на сайте. Сайт разработан на WordPress с использованием плагина Elementor. Необходима настройка автоматических уведомлений для клиентов.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо вывести акции из раздела на главную страницу сайта, разработанного на Битрикс. Требуется создать карусель с маленькими превью и заголовками, используя информацию с указанной страницы новостей. Подробности и требования к дизайну уточняются в процессе работы.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад