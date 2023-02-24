HTLM-верстальщик

﻿Обожаю вёрстку сайтов! К каждому новому проекту подхожу индивидуально. Самый главный принцип для меня - качественное выполнение работы. Поэтому довожу проект до логического завершения, вношу все необходимые правки (если такие возникают).

﻿Верстаю на флексах и гридах, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код. Страницы всегда в зелёной области GooglePageSpeed.

﻿Стек технологий:

HTML5

CSS3

SCSS

JQuery/JS

GULP

Photoshop/Figma

Максимально адаптивную вёрстку, которая будет хорошо смотреться на любых разрешениях;

SEO разметка;

Чистый, валидный код, проходящий валидацию на W3C(и HTML, и CSS);

Скорость загрузки страниц в зелёной зоне по GooglePageSpeedInsights;

Внесение правок "до победного конца" (правки по ТЗ вношу сразу после реализации проекта; если в ходе работы возникли новые "хотелки" - их реализация оговаривается отдельно). Работа заканчивается, когда полученный результат вас полностью устраивает;

Постоянный онлайн, быструю связь;

Внесение предложений по улучшению отдельных моментов, не предусмотренных в дизайне (например, уникализация эффектов на интерактивных элементах, микроанимации и т.д.).

Если Вам нужна качественно выполненная вёрстка, доведённая до ума - обращайтесь. Буду рад сотрудничеству!

Портфолио работ - http://babiyk-portfolio.co.ua/