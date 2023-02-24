SanyaBabiyk

Александр Бабюк SanyaBabiyk

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTLM-верстальщик

﻿Обожаю вёрстку сайтов! К каждому новому проекту подхожу индивидуально. Самый главный принцип для меня - качественное выполнение работы. Поэтому довожу проект до логического завершения, вношу все необходимые правки (если такие возникают).

﻿Верстаю на флексах и гридах, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код. Страницы всегда в зелёной области GooglePageSpeed.

﻿Стек технологий:

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS
  • JQuery/JS
  • GULP
  • Photoshop/Figma
Выбирая меня исполнителем, вы получаете:

  • Максимально адаптивную вёрстку, которая будет хорошо смотреться на любых разрешениях;
  • SEO разметка;
  • Чистый, валидный код, проходящий валидацию на W3C(и HTML, и CSS);
  • Скорость загрузки страниц в зелёной зоне по GooglePageSpeedInsights;
  • Внесение правок "до победного конца" (правки по ТЗ вношу сразу после реализации проекта; если в ходе работы возникли новые "хотелки" - их реализация оговаривается отдельно). Работа заканчивается, когда полученный результат вас полностью устраивает;
  • Постоянный онлайн, быструю связь;
  • Внесение предложений по улучшению отдельных моментов, не предусмотренных в дизайне (например, уникализация эффектов на интерактивных элементах, микроанимации и т.д.).
Если Вам нужна качественно выполненная вёрстка, доведённая до ума - обращайтесь. Буду рад сотрудничеству!

Портфолио работ - http://babiyk-portfolio.co.ua/

Портфолио