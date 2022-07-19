Требуется разработка текстовых страниц для услуг в системе Opencart ocStore. Необходимо учесть чпу (site.ru/razdel/podrazdel), страницы должны быть на всю ширину сайта без левой колонки меню. Также предусмотрите форму обратной связи внизу страниц. Пример оформления будет предоставлен.