Обновить старую версию Joomla на новую

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок404 просмотра

обновить до стабильной версии чтоб работал сайт

Joomla
3 года назад
guest_16582124631271
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
44 года
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3 месяца назад
71 отзыв(-2)
3 года назад
Эдгар
 
41 год
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месяц назад
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3 года назад
Юрий
 
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Был
2 часа назад
59 отзывов
3 года назад
Сергей
 
44 года
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Был
3 дня назад
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Николай
 
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Был
день назад
90 отзывов
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Николай
 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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3 года назад
Игнат
 
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Был
3 года назад
3 года назад

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