Необходимо внести изменения в готовый шаблон WordPress: добавить и убрать несколько иконок социальных сетей. Ищется специалист по PHP для выполнения этой задачи.
Обновить старую версию Joomla на новую
обновить до стабильной версии чтоб работал сайт
Заявки фрилансеров
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