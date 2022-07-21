Есть работающий онлайн-кинотеатр на DLE, имеющий базу фильмов, но не имеющий такого функционала, какой бы хотелось. Поэтому встала дилемма – любимая Joomla с огромным количеством функционала, но не слишком быстро и прытко работающая, или DLE – быстрая и шустрая, но не имеющая того, что нужно. Кто может взяться за работу: Или расширить функционал DLE или перенести сайт на Joomla и сделать её быстрой и шустрой. Подробное ТЗ прилагается