RBL Labs ищет специалиста по Webflow для работы с существующими страницами и создания новых. Обязанности включают работу с дизайном, графикой и технической частью. Идеальный кандидат должен иметь опыт в CMS и быть готовым к разнообразным задачам.
Обновить сайт и все модули (WP+WooCommerce)
Есть сайт WP 5.8.2 + WooCommerce 4.7.1
Нужно обновить WP до 6 и Commerce до 6.7
Так же обновить эти плагины
Before After Image Comparison Slider for Elementor
Checkout Field Редагуватиor for WooCommerce
Gallery Slider for WooCommerce
Shopmagic for WooCommerce
WooCommerce Customizer
Woocommerce Single Product Page Customizer
Проверить работоспособность сайта и исправить все возможные ошибки и замечания при включении отображения дебаг мода в конфиге.
+ Доп задача
Починить проблему с сменой статуса у цифровых товаров для скачивания после оплаты. У таких товаров активирована галочка и цифровой и скачиваемый. После оплаты и зачисления денег через модуль WayForPay у заказа статус остается ОЖИДАЕТ ОПЛАТЫ и как результат клиент не получает письмо для скачивания товара. Нужно этот баг исправить, чтобы такие цифровые заказы после оформления получали статус ЗАВЕРШЕН и клиент получал письмо с ссылкой на скачивание. Сейчас это приходится делать руками - менять статусы у заказов.
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