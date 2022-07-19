Обновить сайт и все модули (WP+WooCommerce)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки1219 просмотров

Есть сайт WP 5.8.2 + WooCommerce 4.7.1

Нужно обновить  WP до 6 и Commerce до 6.7

Так же обновить эти плагины

Before After Image Comparison Slider for Elementor

Checkout Field Редагуватиor for WooCommerce

Gallery Slider for WooCommerce

Shopmagic for WooCommerce

WooCommerce Customizer

Woocommerce Single Product Page Customizer

Проверить работоспособность сайта и исправить все возможные ошибки и замечания при включении отображения дебаг мода в конфиге.

+ Доп задача

Починить проблему с сменой статуса у цифровых товаров для скачивания после оплаты. У таких товаров активирована галочка и цифровой и скачиваемый. После оплаты и зачисления денег через модуль WayForPay у заказа статус остается ОЖИДАЕТ ОПЛАТЫ и как результат клиент не получает письмо для скачивания товара. Нужно этот баг исправить,  чтобы такие цифровые заказы после оформления получали статус ЗАВЕРШЕН и клиент получал письмо с ссылкой на скачивание. Сейчас это приходится делать руками - менять статусы у заказов. 

ElementorWooCommerceWordPress
3 года назад
PypseG
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