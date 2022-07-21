Требуется расширение функционала действующего онлайн-кинотеатра на DLE либо перенос сайта на Joomla с обеспечением скорости работы. Подробное техническое задание прилагается.
Специалист по WEBFLOW
Здравствуйте. RBL Labs ищет специлиста по Webflow. Нужно как работать с уже имеющимися страницами, так и создавать новые. Работать с дизайном,графикой,технической частью.
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