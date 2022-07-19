Проект реализован на базе opencart но сильно доработанном (структура директорий изменена относительно исходного opencart, какие-то базовые модули вырезаны).

В шаблоне продукта есть закомментированная верстка таба с отзывами: https://disk.yandex.ru/i/0bDpn4KCGZZNZA

Необходимо реализовать модуль публикации отзывов с рейтингом и привязать его к текущей верстке с учетом всех ее особенностей: подгрузка отзывов по кнопке "еще", возможность ответа админа на отзыв (отвечать будут через админку).

Также, в верстке есть закомментированный блок вывода среднего рейтинга и количества отзывов: https://disk.yandex.ru/i/9YLrPX3dy7hvAQ (средний рейтинг считается на основе включенных отзывов).

В шаблонах кратких карточек есть блок с выводом количества оценок и рейтинг: https://disk.yandex.ru/i/L7WB3YynUu_dCQ Закрашивание звездочек на детальной странице товара работает аналогичным образом.

Каждый отзыв после публикации должен уходить на модерацию, а на почту админу должно приходить письмо о то, что на такой-то товар оставлен новый отзыв.

Работу необходимо выполнить на тестовом сайте (полная копия боевого), на сервере авторизация по ssh-ключу, все изменения в файлах закоммитить в репозиторий, для БД подготовить файл миграции.

Перенос на боевой сайт будет осуществляться нашими силами. Работа считается выполненной, если на боевом сайте после выполнения миграции и применения коммита в боевой ветке описанный функционал работает корректно.

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админка тестового сайта:

https://test.mavery.ru/admin_GgWb84kE/

yaroslav_mavery

dgFGFf223

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Для доступа по ssh/sftp пришли открытый ssh ключ для добавления его на сервер

Особенности проекта:

- данные меню и фильтра в категории кешируются: https://disk.yandex.ru/i/oqiW7HqfWX9p1g (для этой задачи возможно не актуально)- эта папка /var/www/mavery_vds_test/data/www/test.mavery.ru/theme/client_ws_mavery/ полностью генерируется из исходников, которые лежат тут: /var/www/mavery_vds_test/data/www/app/view/client_ws_mavery/ (scss автоматически компилируется в css)

Файл с миграцией для БД положить сюда /var/www/mavery_vds_test/data/www/migrationsгит на тестовом сайте смотрит в ветку dev. После осуществления коммита, его нужно отправить в удаленный репозиторий "git push origin dev". Для этого пришли логин на gitlab, я предоставлю доступ к этому проекту.