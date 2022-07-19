Добавление модуля отзывов mavery.ru

$88
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка108 просмотров

Проект реализован на базе opencart но сильно доработанном (структура директорий изменена относительно исходного opencart, какие-то базовые модули вырезаны).

В шаблоне продукта есть закомментированная верстка таба с отзывами: https://disk.yandex.ru/i/0bDpn4KCGZZNZA

Необходимо реализовать модуль публикации отзывов с рейтингом и привязать его к текущей верстке с учетом всех ее особенностей: подгрузка отзывов по кнопке "еще", возможность ответа админа на отзыв (отвечать будут через админку).

Также, в верстке есть закомментированный блок вывода среднего рейтинга и количества отзывов: https://disk.yandex.ru/i/9YLrPX3dy7hvAQ (средний рейтинг считается на основе включенных отзывов).

В шаблонах кратких карточек есть блок с выводом количества оценок и рейтинг: https://disk.yandex.ru/i/L7WB3YynUu_dCQ Закрашивание звездочек на детальной странице товара работает аналогичным образом.

Каждый отзыв после публикации должен уходить на модерацию, а на почту админу должно приходить письмо о то, что на такой-то товар оставлен новый отзыв.

Работу необходимо выполнить на тестовом сайте (полная копия боевого), на сервере авторизация по ssh-ключу, все изменения в файлах закоммитить в репозиторий, для БД подготовить файл миграции.

Перенос на боевой сайт будет осуществляться нашими силами. Работа считается выполненной, если на боевом сайте после выполнения миграции и применения коммита в боевой ветке описанный функционал работает корректно.

##########################################

админка тестового сайта:

https://test.mavery.ru/admin_GgWb84kE/

yaroslav_mavery

dgFGFf223

﻿##########################################

Для доступа по ssh/sftp пришли открытый ssh ключ для добавления его на сервер

Особенности проекта:

- данные меню и фильтра в категории кешируются: https://disk.yandex.ru/i/oqiW7HqfWX9p1g (для этой задачи возможно не актуально)- эта папка /var/www/mavery_vds_test/data/www/test.mavery.ru/theme/client_ws_mavery/ полностью генерируется из исходников, которые лежат тут: /var/www/mavery_vds_test/data/www/app/view/client_ws_mavery/ (scss автоматически компилируется в css)

Файл с миграцией для БД положить сюда /var/www/mavery_vds_test/data/www/migrationsгит на тестовом сайте смотрит в ветку dev. После осуществления коммита, его нужно отправить в удаленный репозиторий "git push origin dev". Для этого пришли логин на gitlab, я предоставлю доступ к этому проекту.

CSSGitOpencartSCSS
3 года назад
aaks
36 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен специалист по Drupal

    Ищется специалист по Drupal для доработки существующего сайта. Важно ознакомиться с приложенным техническим заданием. Укажите в ставках срок выполнения и сумму. Опыт работы с CMS является преимуществом.

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Натяжка сайту на WordPress

    $10

    Требуется помощь в исправлении отображения главного меню на сайте, созданном на WordPress. Проблемы возникают как на десктопной, так и на адаптивной версиях. Необходима оценка ситуации и консультация по решению проблемы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Opencart ocStore создать текстовые страницы для услуг

    Требуется разработка текстовых страниц для услуг в системе Opencart ocStore. Необходимо учесть чпу (site.ru/razdel/podrazdel), страницы должны быть на всю ширину сайта без левой колонки меню. Также предусмотрите форму обратной связи внизу страниц. Пример оформления будет предоставлен.

    ocStoreOpencart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress сделать увеличение картинки

    Требуется реализовать функционал увеличения главной фотографии в карточке товара WooCommerce. Фотография должна быть кликабельной и поддерживать пролистывание влево и вправо. Также необходимо, чтобы alt текст фотографии корректно отображался при загрузке, как указано в примере.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки компонента Joomla 3

    Требуется доработка компонента 'Сравнение товаров' в VirtueMart для Joomla 3.8.1. Необходимо исправить отображение переменных мультиязычности, чтобы вместо самих переменных выводились их значения. В данный момент проблема обнаружена в компоненте com_sttvm3compare.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Небольшие правки на сайте на битрикс

    $50

    Требуются 10 небольших правок на сайте, созданном на платформе Битрикс. Основные изменения касаются верстки, важно не затрагивать функционал сайта. Список правок доступен в документе.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад