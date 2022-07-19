Требуется расширение функционала действующего онлайн-кинотеатра на DLE либо перенос сайта на Joomla с обеспечением скорости работы. Подробное техническое задание прилагается.
Добавление модуля отзывов mavery.ru
Проект реализован на базе opencart но сильно доработанном (структура директорий изменена относительно исходного opencart, какие-то базовые модули вырезаны).
В шаблоне продукта есть закомментированная верстка таба с отзывами: https://disk.yandex.ru/i/0bDpn4KCGZZNZA
Необходимо реализовать модуль публикации отзывов с рейтингом и привязать его к текущей верстке с учетом всех ее особенностей: подгрузка отзывов по кнопке "еще", возможность ответа админа на отзыв (отвечать будут через админку).
Также, в верстке есть закомментированный блок вывода среднего рейтинга и количества отзывов: https://disk.yandex.ru/i/9YLrPX3dy7hvAQ (средний рейтинг считается на основе включенных отзывов).
В шаблонах кратких карточек есть блок с выводом количества оценок и рейтинг: https://disk.yandex.ru/i/L7WB3YynUu_dCQ Закрашивание звездочек на детальной странице товара работает аналогичным образом.
Каждый отзыв после публикации должен уходить на модерацию, а на почту админу должно приходить письмо о то, что на такой-то товар оставлен новый отзыв.
Работу необходимо выполнить на тестовом сайте (полная копия боевого), на сервере авторизация по ssh-ключу, все изменения в файлах закоммитить в репозиторий, для БД подготовить файл миграции.
Перенос на боевой сайт будет осуществляться нашими силами. Работа считается выполненной, если на боевом сайте после выполнения миграции и применения коммита в боевой ветке описанный функционал работает корректно.
##########################################
админка тестового сайта:
https://test.mavery.ru/admin_GgWb84kE/
yaroslav_mavery
dgFGFf223
##########################################
Для доступа по ssh/sftp пришли открытый ssh ключ для добавления его на сервер
Особенности проекта:
- данные меню и фильтра в категории кешируются: https://disk.yandex.ru/i/oqiW7HqfWX9p1g (для этой задачи возможно не актуально)- эта папка /var/www/mavery_vds_test/data/www/test.mavery.ru/theme/client_ws_mavery/ полностью генерируется из исходников, которые лежат тут: /var/www/mavery_vds_test/data/www/app/view/client_ws_mavery/ (scss автоматически компилируется в css)
Файл с миграцией для БД положить сюда /var/www/mavery_vds_test/data/www/migrationsгит на тестовом сайте смотрит в ветку dev. После осуществления коммита, его нужно отправить в удаленный репозиторий "git push origin dev". Для этого пришли логин на gitlab, я предоставлю доступ к этому проекту.
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