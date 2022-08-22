Украинизировали сайт.

В укр. версии все на укр. яз. кроме 2-х пунктов, которые нужно поправить. (deco.framex.com.ua/contacts/)

1. На вставленной Гугл карте отображается надпись на русском. Правка карт https://prnt.sc/11CDCWlBYDPj

2. В форме обратной связи форма загрузки файла - на руссом. Правка пункта - загрузить файл https://prnt.sc/pM6ud0hkP3Pr (deco.framex.com.ua/our-vacancies/)

На русской версии соотвественно должно остаться без изменений - на русском.