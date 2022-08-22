Корректировка отображения текста на укр. яз

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки519 просмотров

Украинизировали сайт.

В укр. версии все на укр. яз. кроме 2-х пунктов, которые нужно поправить. (deco.framex.com.ua/contacts/)

1. На вставленной Гугл карте отображается надпись на русском. Правка карт https://prnt.sc/11CDCWlBYDPj

2. В форме обратной связи форма загрузки файла - на руссом. Правка пункта - загрузить файл https://prnt.sc/pM6ud0hkP3Pr (deco.framex.com.ua/our-vacancies/)

На русской версии соотвественно должно остаться без изменений - на русском.

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Повторное обращение. Отличная реализация. Благодарю за отличную работу, все реализовано точно по ТЗ, в сроки.
Спасибо все ок)

Заявки фрилансеров

Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад

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