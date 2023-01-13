Ищем WordPress разработчика c опытом Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок235 просмотров

Здравствуйте, 

есть WP сайт с темой Woocommerce. 

https://monfristyle.com/

Ищем человека или компанию которые смогли бы следить и ухаживать за сайтом:

- вносить правки и наши пожелания;

- оптимизировать код;

- очень желательно иметь опыт работы с сервером.

Оплата почасово за проделанную работа раз в 1-2 недели.

К заявкам просьба оставлять стоимость часа работы.

Спасибо

WooCommerceWordPress
2 года назад
web_development
Сергей 
36 лет
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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