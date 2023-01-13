Требуется обновить сайт на WordPress до версии 6 и WooCommerce до 6.7, а также обновить несколько плагинов. Необходимо проверить работоспособность сайта с включенным дебаг режимом и исправить все ошибки. Дополнительно требуется решить проблему смены статуса у цифровых товаров после оплаты, чтобы заказы автоматически получали статус 'ЗАВЕРШЕН' и клиенты получали письма со ссылками на скачивание.