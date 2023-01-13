Необходимо исправить отображение текста на украинском языке на сайте. В укр. версии требуется изменить надпись на Гугл карте и текст в форме загрузки файла. Русская версия должна остаться без изменений. Важна точность внесенных правок для соответствия языковым стандартам.
Ищем WordPress разработчика c опытом Woocommerce
Здравствуйте,
есть WP сайт с темой Woocommerce.
Ищем человека или компанию которые смогли бы следить и ухаживать за сайтом:
- вносить правки и наши пожелания;
- оптимизировать код;
- очень желательно иметь опыт работы с сервером.
Оплата почасово за проделанную работа раз в 1-2 недели.
К заявкам просьба оставлять стоимость часа работы.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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