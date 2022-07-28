Внести правки в дизайн сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок511 просмотров

Нужно внести правки на wordpress сайте.

ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1zz_HrzRr0ckFCRJgdys-Gp0Jl_7ptczgQCK8FPGS_MY/edit?usp=sharing

Только опытным разработчикам, специализирующимся на работе с Wordpress.

В заявке укажите. пожалуйста, стоимость и сроки. 

WordPress
3 года назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
13 минут назад
3 года назад
$25
1 день
Спасибо за отличную работу. Быстро и качественно. Очень довольна результатом. Приятно сотрудничать с профессионалом. Буду обращаться еще.
Замечательный клиент! ТЗ поставлено четко, даже вопросов не возникало, оплата оперативная! Все на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
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год назад
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3 года назад
serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
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13 минут назад
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Александр
 
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Андрей
 
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час назад
1 отзыв
3 года назад