Ищем WordPress разработчика или компанию для поддержки WP сайта на основе Woocommerce. Задачи включают внесение правок, оптимизацию кода и опыт работы с сервером. Оплата почасовая с периодичностью раз в 1-2 недели. Укажите стоимость часа работы в заявке.
Нужно внести много вправок Wordpress
Здравствуйте, нужен качественный знаток Wordpress, который сможет внести правки! оставляйте свой тг, оплата только по факту, опыт больше 1-го года!
Заявки фрилансеров
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