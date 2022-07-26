Доработать сайт на Битриксе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок622 просмотра

Есть сайт на Битриксе, нужно исправить несколько программных ошибок в нем

Провести технические доработки по ТЗ

Все подробности предоставлю.

Оплата - своевременная

3 года назад
igorleee
Сергей 
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