Проблема при переносе сайта на wordpress через плагин duplicator

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка191 просмотр

Исходные, сайт переносился через плагин duplicator - при настройки был warning с версией php на старом хостинге она был 7+ на новом 8. После установки и попытки зайти в админ панель сайта выдает:

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PHPWordPress
3 года назад
s_koltunov
Сергей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
8 отзывов
3 года назад

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