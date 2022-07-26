Ищем WordPress разработчика или компанию для поддержки WP сайта на основе Woocommerce. Задачи включают внесение правок, оптимизацию кода и опыт работы с сервером. Оплата почасовая с периодичностью раз в 1-2 недели. Укажите стоимость часа работы в заявке.
Настроить лицензирование Wordpress плагина
Есть Wordpress плагин с бесплатной и платной версией.
Сейчас ключи для платной версии генерируются плагином лицензий, установленном на сайте.
Задача: убрать старую схему лицензирования из кода. Настроить генерацию ключей с нового сайта, на котором установлен новый/другой плагин лицензирования.
Схема работы:
1.Клиент покупает наш товар(wordpress плагин)
2.Плагин лицензирования генерирует ключ по этой покупке,
3. Клиент вводит этот ключ в наш товар, после чего все опции платной версии становятся доступна.
С нуля это все писать не нужно, ведь плагин уже работает таким образом. Просто ключи генерируются на другом сайте/другим плагином лицензирования.
Просьба откликаться, только если вы имеете опыт в разработке плагинов Wordpress.
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