Есть Wordpress плагин с бесплатной и платной версией.

Сейчас ключи для платной версии генерируются плагином лицензий, установленном на сайте.

Задача: убрать старую схему лицензирования из кода. Настроить генерацию ключей с нового сайта, на котором установлен новый/другой плагин лицензирования.

Схема работы:

1.Клиент покупает наш товар(wordpress плагин)

2.Плагин лицензирования генерирует ключ по этой покупке,

3. Клиент вводит этот ключ в наш товар, после чего все опции платной версии становятся доступна.

С нуля это все писать не нужно, ведь плагин уже работает таким образом. Просто ключи генерируются на другом сайте/другим плагином лицензирования.

Просьба откликаться, только если вы имеете опыт в разработке плагинов Wordpress.