Настроить лицензирование Wordpress плагина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок985 просмотров

Есть Wordpress плагин с бесплатной и платной версией. 

Сейчас ключи для платной версии генерируются плагином лицензий, установленном на сайте.

Задача: убрать старую схему лицензирования из кода. Настроить генерацию ключей с нового сайта, на котором установлен новый/другой плагин лицензирования.

Схема работы:

1.Клиент покупает наш товар(wordpress плагин)

2.Плагин лицензирования генерирует ключ по этой покупке, 

3. Клиент вводит этот ключ в наш товар, после чего все опции платной версии становятся доступна.

С нуля это все писать не нужно, ведь плагин уже работает таким образом. Просто ключи генерируются на другом сайте/другим плагином лицензирования. 

Просьба откликаться, только если вы имеете опыт в разработке плагинов Wordpress.

WordPress
3 года назад
AmDm
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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