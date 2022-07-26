Добрый вечер.

Нельзя поменять Title через вкладку Seo, он автоматически где то прописан|подтягивается в коде PHP как я понимаю. При редактировании заметил чтоTitle можно поменять через вкладку Seo когда компонент bitrix.catalog.section, а когда компонент alexkova.market:catalog то поменять его нельзя.