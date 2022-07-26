Ищем WordPress разработчика или компанию для поддержки WP сайта на основе Woocommerce. Задачи включают внесение правок, оптимизацию кода и опыт работы с сервером. Оплата почасовая с периодичностью раз в 1-2 недели. Укажите стоимость часа работы в заявке.
Не меняется Title в каталоге Bitrix
Добрый вечер.
Нельзя поменять Title через вкладку Seo, он автоматически где то прописан|подтягивается в коде PHP как я понимаю. При редактировании заметил чтоTitle можно поменять через вкладку Seo когда компонент bitrix.catalog.section, а когда компонент alexkova.market:catalog то поменять его нельзя.
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