Не меняется Title в каталоге Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки429 просмотров

Добрый вечер.

Нельзя поменять Title через вкладку Seo, он автоматически где то прописан|подтягивается в коде PHP как я понимаю. При редактировании заметил чтоTitle можно поменять через вкладку Seo когда компонент bitrix.catalog.section, а когда компонент alexkova.market:catalog то поменять его нельзя.

PHP
3 года назад
guest_16588675621551
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
16 отзывов
3 года назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
21 час назад
148 отзывов
3 года назад
Атай
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
33 отзыва
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад