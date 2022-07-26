Требуется доработка сайта на Битриксе: исправление нескольких программных ошибок и выполнение технических доработок по предоставленному ТЗ. Оплата будет произведена своевременно.
Натянуть интернет-магазин на WordPress
Есть готовая верстка мини-интернет магазина. Сайт состоит их трех страниц: главная, каталог, страница товара. Нужно натянуть на WordPress. Пишите примерную стоимость и сроки. Конкретное тз и верстку скину исполнителю
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