Натянуть интернет-магазин на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок1215 просмотров

Есть готовая верстка мини-интернет магазина. Сайт состоит их трех страниц: главная, каталог, страница товара. Нужно натянуть на WordPress. Пишите примерную стоимость и сроки. Конкретное тз и верстку скину исполнителю

WordPress
3 года назад
anna_bekreneva
Анна 
21 год
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Эдгар
 
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месяц назад
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3 года назад
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13 минут назад
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3 года назад

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