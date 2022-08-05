Натяжка шаблона на MODX Revolution

Требуется натянуть шаблон интернет магазина на MODX Revolution

Ссылки на страницы для натяжки:

Главная

Страница с товарами

Страница с товаром

Корзина

Оформление заказа товара

Страница обратной связи

Что необходимо сделать:

Динамическое наполнение в админ-панели всего сайта. (баннеры, товары, текст, изображения)

Работающая миникорзина и корзина

Полная работа оформления заказа (пока что оплата только наличными и самовывоз)

Простейший поиск по сайту

Работающие формы обратной связи

Поддержка двух я зыков на сайте (en/ru). Английский язык будет основным. Модуль для мультиязычности polylang(уже куплен). При создании новых товаров должно быть сразу наполнение на ru/en

Авторизация на сайте. Требуется сделать доступ к страницам только после авторизации. Регистрация должна быть отключена, аккаунты создаются внутри админ-панели. Все страницы сайта должны быть скрыты и доступны только после авторизации на сайте. Форму для авторизации использовать эту: Ссылка

Добавить возможность в админ панели в 1-2 клика делать страницы публичными/приватными(доступ только при авторизации). Модуль для авторизации office(уже куплен)

Основные модули которые должны быть на сайте:

minishop2

pdoTools

CKEditor

polylang

office

ace(тема monokai)

versionX

tagElementPlugin

formit

ajax

migx

Остальное на Ваше усмотрение и по мере необходимости.