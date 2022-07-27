Плагин Wordpress

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Закрыт1 заявка978 просмотров

Разработка плагина для покупки билетов на автобус.

Поиск билетов

Карточка бронирования (товара)

админ часть.

Прошу написать предложения и примерную стоимость. Спасибо 

WordPress
3 года назад
guest_16589894712432
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
36 отзывов
3 года назад

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