Требуется настроить плагин перевода для русской и украинской версий сайта на WordPress. Реализовать через hreflang, не создавая мультирегионального решения. Важно, чтобы адреса страниц оставались прежними. Необходимо добавить всплывающее окно для выбора языка и навигацию переключения языка в меню (UA | RU). Также требуется проверить сайт на актуальные обновления.