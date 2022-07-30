Требуется натянуть верстку на платформу WordPress и настроить многоязычность сайта. Задача включает интеграцию языковых версий и настройку переключателя языков.
Правки на ВП
Необходимо сделать правки на вп. Тз в личку
Антибот укажите итоговую ссылку https://shrlink.top/6UfwH
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