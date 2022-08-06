Задачу с настройкой плагина выполнил, но перестал работать модуль визуального редактора. Каждый новый шаг, после этого доп. оплата, а мне интересен работающий вариант и прогнозируемая цена за решение проблемы. Поэтому рассчитались и пошел искать другого специалиста. Других замечаний нет, я думаю надо просто изменить подход работы с клиентом.