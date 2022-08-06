Необходимо выполнить 6 заданий в Figme, ориентированных на начинающих в системах управления (CMS). Задания помогут освоить базовые навыки работы с платформой и подготовят к дальнейшему обучению.
Настроить плагин перевода рус и укр версии для сайта на WordPress
Настроить плагин перевода для укр и рус версии сайта.
Реализовать через hreflanghttps://netpeak.net/ru/blog/kak-nastroit-yazykovuyu-versiyu-sayta/https://serpstat.com/ru/blog/kak-dobavit-atributy-lang-i-hreflang-v-kod-stranicy/Важно, не делать мультирегиональное решение, а только многоязычное.
Важно не трогать адреса страниц той версии, по которой сейчас выдача.
Также надо сделать всплывающее окно, при входе - для выбора языка.
Добавить навигацию переключения языка в меню (UA | RU)
Прикрепил примеры.
Еще проверить сайт на актуальные обновления.
Пишите предложения по стоимости.
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