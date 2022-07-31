Требуется доработка сайта на платформе WordPress. Ожидается внесение изменений и оптимизация функционала для улучшения пользовательского опыта и повышения эффективности работы сайта.
Сайт на Word Press
Необходимо перенести макет с Figma на Word Press (elementor)
Подключить, чтобы заявки приходили на Битрикс
Анимация небольшая (два элемента)
Если выполнить задачу в срок, то премия
Макет: https://www.figma.com/file/Ip1MuAjW8MkjySr0Zg7syw/Untitled?node-id=0%3A1
Домен и хостинг предоставим
Заявки фрилансеров
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